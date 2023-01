Gagnez une escapade gourmande au Vieux Logis à Trémolat avec France Bleu Périgord

A proximité des plus beaux sites touristiques du Périgord noir, profitez d'un diner dans le restaurant gastronomique du Vieux Logis à Trémolat et d'une nuit dans une des chambres doubles de la maison familiale. C'est aussi dans cet endroit exceptionnel empreint de charme et d’élégance que vous profiterez d'un petit-déjeuner buffet. Un lieu à vivre à deux en amoureux. Le chef cuisinier Vincent Arnould (Meilleur Ouvrier de France en 2007) vous accueillera dans ce lieu unique sorti d'un roman de Flaubert. Ce coffret "Escapade Gourmande" est valable 1 an à partir du vendredi 13 janvier 2023.

Le Vieux Logis à Trémolat - Le Vieux Logis

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour, un sac de week-end France Bleu Périgord en feutre. Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !