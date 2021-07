Gagnez une journée au Festival d'Avignon 2021 avec le Festibus de France Bleu Vaucluse

Gagnez vos entrées pour un spectacle du 75e Festival d'Avignon, des accès au palais des papes et au pont Saint Bénezet et une dégustation de côtes du Rhône. Tentez votre chance maintenant !

A l'occasion du 75e Festival d'Avignon, France Bleu Vaucluse met son Festibus à la disposition des habitants de la région.

Le festibus : c'est quoi ?

Evitez tous les problèmes de stationnement dans la ville d'Avignon pour profiter pleinement de votre journée. Le Festibus vient vous chercher et vous emmène gratuitement à Avignon pour une journée riche en découverte et en spectacle avant de vous ramener au lieu de départ.

Durant la journée, de 10hà 18h, vous pourrez visiter le palais des papes et le pont Saint Bénezet et profiter d'un spectacle du festival grâce aux places réservées pour vous par Avignon Tourisme et le Festival d'Avignon.

Et au retour de votre journée à Avignon, une dégustation Inter Rhône vous est proposée gracieusement.

Le Festibus c'est quand ?

Du 5 au 23 juillet, du lundi au vendredi, au départ d'une ville, d'un village du Vaucluse, le Festibus vous emmène jusqu'à Avignon.

Attention : pas de Festibus le 7 juillet, pour cause de Tour de France.

Comment gagner vos places dans le Festibus ?

Pour vous inscrire, répondez à une question sur le Festival d'Avignon puis choisissez la date et le lieu de départ auquel vous êtes disponible. Vous pouvez choisir jusqu'à trois jours différents pour multiplier vos chances.

Vous avez encore des questions ? Appelez le 04 90 14 13 12