Gagnez une journée exceptionnelle à la Mer de Sable

La Mer de Sable fête ses 60 ans ! Le parc d'attractions est installé sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dune au cœur de la forêt d’Ermenonville, dans l'Oise. Il a été créé en 1963 par Jean Richard, acteur et directeur de cirque. C'est le plus ancien parc de loisirs à thème de France. Il propose des attractions pour toute la famille et des spectacles de cow-boys et d'indiens. Les visiteurs peuvent découvrir le monde du Far West en visitant le Ranch et en rencontrant les personnages emblématiques de cette époque.

Gagnez votre pass VIP pour la Mer de Sable

A l'occasion des 60 ans du parc d'attraction La Mer de Sable situé à Ermenonville dans l'Oise, France Bleu Picardie invite 60 auditeurs à une journée VIP inoubliable le mercredi 31 Mai.

Chaque pass VIP, valable pour 2 adultes et 2 enfants, permettra à ses détenteurs d'accéder au parc dès 9h30, une heure avant les autres visiteurs. Un accueil VIP leur sera réservé avec un voyage à bord du mythique train des sables privatisé pour l'occasion, qui les conduira jusqu'au Ranch.

Une fois arrivés au ranch, les invités profiteront d'un petit-déjeuner, suivi d'une visite du Ranch, des animations et une rencontre avec les personnages emblématiques de La Mer de Sable. Dès 11h, ils auront également accès à l'intégralité du parc et pourront profiter des attractions à volonté.

Pour gagner, participez aux jeux de France Bleu Picardie de 6h à 19h. Pour augmenter vos chances de gagner, inscrivez-vous au tirage au sort via le formulaire ci-dessous avant le 28 mai. Le gagnant sera dévoilé en direct le lundi 29 mai à 8h40.

Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de célébrer les 60 ans de La Mer de Sable avec France Bleu Picardie !

VENEZ VIVRE UNE AVENTURE ! - version longue