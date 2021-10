Gagnez une machine à coudre à l'occasion du salon Mille et une idées de Besançon

Le salon de loisirs créatifs et du fil "Mille et une idées" se déroule du 22 au 24 octobre 2021 à Micropolis Besançon. A cette occasion, France Bleu Besançon vous offre une machine à coudre. Jouez ici.

Carterie, scrapbooking, cartonnage, encadrement, origami, broderie, couture, tricot, dentelle, patchwork, boutis, crochet, machines, cuisine créative, idées festives, patines, peinture, pochoirs, home déco, art floral, mosaïque, outils, accessoires de mode, perles, breloques, boutons, transferts textiles, rubans, supports à personnaliser... vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour créer, bricoler, fabriquer vous-même votre déco, vos vêtements, vos cadeaux....

Rendez-vous au salon de loisirs créatifs et du fil à Micropolis Besançon, du Vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021.

France Bleu Besançon vous offre une machine à coudre

C'est l'occasion pour votre radio de vous offrir une machine à coudre JANOME 9077. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le vendredi 22 octobre à 18H.

Votre cadeau : la machine à coudre Janome 9077

La machine à coudre computer JEANS & STRETCH 9077 (anciennement Janome 8077) est la machine préférée des revendeurs spécialistes et du grand public.

Comme son nom l’indique, elle est le partenaire indispensable pour vos coutures jeans et stretch. Elle est dotée de fonctions pratiques comme la touche de démarrage «start/stop» et créatives avec 50 points de couture. Les 7 griffes d'entraînement et les plusieurs hauteurs du pied de biche vous garantissent confort d'utilisation et performance.

Ce modèle est fabriqué dans l’usine JANOME qui est régulièrement récompensée pour sa qualité de fabrication ainsi que sa gestion humaine des équipes.

La machine est livrée avec une valise rigide et un kit d'accessoires et UNE FORMATION de prise en main dans votre magasin BOITES A COUDRE - BESANCON.