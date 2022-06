Gagnez une montre LIP Patrouille de France avec France Bleu Besançon

A l'occasion des 24H du Temps les 18 et 19 juin 2022, jouez pour tenter de gagner une montre LIP Patrouille de France

A l'occasion des 24H du Temps, samedi 18 et dimanche 19 juin à Besançon, France Bleu Besançon vous offre une montre Patrouille de France homme Chrono Cuir Marron.

Montre homme chrono Patrouille de France - https://www.montrespatrouilledefrance.fr

Ses caractéristiques techniques :

- Montre Quartz Chronographe, étanche 100 mètres.

- Carrure et lunette en acier inoxydable

- Finition de la lunette et de la carrure en PVD Noir

- 2 poussoirs acier avec joints o-ring

- Bracelet en cuir

Conception et fabrication : Ateliers LIP à Besançon

Et jouez toute la semaine en direct sur France Bleu Besançon de 11h00 à 11h45 dans Côté Jeu pour tenter de gagner des montres à l'occasion des 24H du temps !

>>> Retrouvez le programme des 24H du Temps, samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 à Besançon.