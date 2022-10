Gagnez une montre Vuillemin Sport Elégance à l'occasion de l'Horlo'Troc des Fins

Pour les passionnés de belle tocantes, après deux années d'absence suite au covid, Horlo'Troc, la bourse horlogère revient pour sa 13ème édition le 6 Novembre 2022 à la salle polyvalente des Fins. Au fil des années cette manifestation a pris de plus en plus d'importance dans le monde horloger. Pour information la première édition comptait 25 exposants, en 2019 nous comptions 65 exposants, ce qui fait de cette bourse une des plus importante en France.

En 2022, 60 exposants venant de France et de l’étranger sont attendus, qui comme chaque année, vous proposerons des pièces rares et exceptionnelles par leur anciennetés et leur technicités. Elle ravivera notre mémoire horlogère et l’importance de l’horlogerie dans notre région (berceau de l’horlogerie).

Comme chaque année un dépôt vente sera ouvert le samedi 2 novembre de 15h a 18h à la salle polyvalente pour tous pièces et matériel horlogers dont vous désirer vous séparer.

En cadeau, une montre exceptionnelle !

La Manufacture horlogère Vuillemin et France Bleu Besançon s'associent pour vous offrir une montre d'exception : une Vuillemin Sport Elégance automatic safir.

"Ces montres sont fabriquées avec le plus grand soin, exclusivement en Suisse et avec des mouvements suisses de haute qualité uniquement et des finitions type ‘’cotes de Genève’’. Le boitier Ø 40 est en acier inoxydable 316L avec fond transparent permettant de voir les finitions haut de gamme (perlage sur les ponts, masse avec côtes de Genève) de ce mouvement automatique 26 rubis Swiss Made. Son verre saphir résistant aux rayures est un gage de longévité."

