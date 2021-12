Gagnez une nuit à l'Auberge de la Source, hôtel 4 étoiles

Du 6 au 10 décembre 2021

Toute cette semaine sur France Bleu Normandie dans la Boîte À Sons, remportez une nuit à l'Auberge de la Source**** pour deux personnes avec petits-déjeuners et repas. Du lundi 6 au vendredi 10 décembre, entre 11h00 et 12h00, jouez au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Jason Grönert.

Une nuit à l'Auberge de la Source

Gagnez une nuit en chambre double à l'Auberge de la Source, hôtel de charme quatre étoiles près d'Honfleur à Barneville-la-Bertran. Un séjour pour deux personnes avec les petits-déjeuners et un repas pour avec le menu Bocage (hors boissons).

Valable du dimanche au jeudi, du 10 décembre au 7 avril 2022, hors vacances scolaires zone C, week-end fériés et évènements spéciaux.

L'Auberge de la Source, un hôtel quatre étoiles

Nouvelle carte du Chef Alexis Valton

Le chef Alexis Valton propose une nouvelle carte avec ses produits frais, locaux et de saison : tartare de bœuf normand au couteau, Saint-Jacques poêlées avec sa fregola sarda au safran de Normandie, pressé de pommes caramélisées et son sorbet pomme-Calvados.

Pensez aux coffrets cadeaux

Coffret séjour dès 155 € ; coffret gastronomie dès 68 € ; bon cadeau monétaire avec la valeur de votre choix.

Les menus des fêtes

Les menus de fêtes, disponibles les 25 décembre et 1er janvier avec des produits nobles et délicats pour ravir les papilles des plus gourmands : foie gras, poularde contisée à la truffe noire, bûche de noël au chocolat noir.

Pour les fêtes de fin d'année, pensez à l'Auberge de la Source

L'Auberge de la Source - Hôtel de charme et restaurant

Chemin du Moulin, 14600 Barneville-la-Bertran

02 31 89 25 02

auberge-de-la-source.fr