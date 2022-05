Gagnez une plancha électrique de 300€ avec France Bleu Périgord pour un été gourmand.

Plancha électrique Pro Lagrange avec sa spatule et sa house de protection.

Cette plancha électrique est en acier inoxydable. Vous pourrez faire des cuissons précise et maîtrisée avec le thermostat en intérieur comme en extérieur. Une plancha Lagrange digne des professionnels. Son format compact permet une haute performance de cuisson. Vous la posez ou vous voulez. Avec ses pieds réglables vous pourrez l’installer à la hauteur que vous voulez et ses pieds sont antidérapants. L’allumage de cette plancha électrique d’une puissance de 2 300 watts est facile et rapide avec son thermostat réglable.

Température maximum de cuisson : 300 degrés.

Rapidité de montée en température : 10 minutes.

Plancha électrique Pro Lagrange - Boulanger

Sa plaque en acier inoxydable inclinée facilite l’évacuation des graisses. Facile à nettoyer et garantie 2 ans. Prêt pour faire cuire viandes, poissons, légumes et tout ce que voulez ? Vous pourrez épater vos convives pour vos futures soirées d’été.

Cette plancha électrique de fabrication française est fournie avec sa notice, une spatule-grattoir et sa house de protection.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord d'une valeur de 300 €, chaque jour, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour... Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !