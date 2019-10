Gagnez une semaine au Domaine Les Prairies de la Mer à Ouistreham

Du 4 au 8 novembre 2019 France Bleu Cotentin et le site Secrets Normands vous offrent vos vacances au Domaine Les Prairies de la Mer à Ouistreham dans le Calvados.

Ouistreham, Calvados, France

Le Domaine Les Prairies de la Mer est un camping 4 étoiles, situé à 500m de la plage de la plage de Ouistreham et à 15 minutes de Caen.

Ce camping résidentiel est idéal pour profiter du bon air ressourçant de la mer en famille ou entre amis.

Un espace aquatique est à votre disposition : il comprend une piscine couverte et chauffée, un jacuzzi et un sauna.

Lors de votre séjour, vous serez logés dans un mobile-home avec 2 chambres, une cuisine équipée, une télévision, une salle de bain avec WC séparés et une terrasse semi-couverte avec salon de jardin.

La piscine couverte et chauffée du Domaine Les Prairies de La Mer à Ouistreham

Pour gagner cette semaine de vacances du 11 au 18 avril 2020, jouez à la Grande Pêche du lundi 4 au vendredi 8 novembre sur France Bleu Cotentin.

Appelez le 02 33 23 13 23 pour tenter votre chance.

Découvrez le site du Domaine Les Prairies de la Mer