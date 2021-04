Gagnez une semaine de détente pour cinq en Mayenne, à Saint-Hilaire-du-Maine

Du 3 au 7 mai, France Bleu Paris France Bleu Paris et Gîtes de France vous proposent de vous ressourcer dans un cadre bucolique !

Gîte : Anémérial et Capucine

C'est dans le Gîte Anémérial et Capucine que vous allez pouvoir vous ressourcer ! Situé à Saint-Hilaire-du-Maine, en Mayenne, au cœur d’une "zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique" considérée comme l'une des perles naturelles du département, c'est l'endroit idéal pour faire une pause et reprendre des forces !

Autour du gîte - DR : Gîtes de France

Avec une vue imprenable sur les collines vertes de la Mayenne, la vaste propriété vous offre une variété infinie de cadres : la terrasse au pied du gîte très minérale, une autre terrasse ombragée par les arbres ou encore l'immense potager... De quoi rêver !

Tout est pensé pour être au mieux ! - DR : Gîtes de France

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.