Gagnez une semaine incroyable en Nouvelle Aquitaine et profitez de nombreuses activités et visites

- -

● Le camping Yelloh Village les Grands pins (5 étoiles)

Vous séjournerez au Yelloh Village les Grands pins (5 étoiles) dans le Cottage 4 fleurs « pinèdes » qui dispose d’un accès direct à la plage.

Découvrez ses deux chambres séparées (dont une avec un grand lit double), son coin cuisine aménagée (avec 4 feux gaz, table et banquettes, évier, réfrigérateur et micro-ondes), ses WC séparés de la salle d'eau et son coin séjour agréable. Pour profiter pleinement des douces soirées d'été, en famille ou avec des amis, la terrasse couverte est idéale pour vous reposer en respirant l'air océanique.

Le séjour est à prendre entre le 24 avril et le 28 juin. Les draps et les serviettes de toilette vous seront fournis.

les Cottages -

Vos vacances en camping à Lacanau vous feront découvrir ou redécouvrir le plaisir des vacances en pleine nature en Gironde : avec des kilomètres de sentiers de randonnées et de pistes cyclables, entre lacs, marais, pins et dunes, vous tomberez sous le charme de votre séjour dans le sud-ouest.

Variez les plaisirs pendant votre séjour à Lacanau : après avoir bravé les vagues de l'océan Atlantique, pourquoi ne pas vous prélasser sur une des plages qui bordent le lac de Lacanau ?

Au sud de Lacanau, votre promenade à vélo vous fera traverser les villages typiques des ostréiculteurs, jusqu'au célèbre bassin d'Arcachon. Si vous préférez emprunter les pistes cyclables en direction du nord, vous croiserez la route des fiers châteaux du Médoc et de leurs propriétés viticoles aux noms prestigieux...

Profitez des pistes cyclables -

Lacanau est aussi renommée pour son niveau d'équipements et d'infrastructures : casino, cinéma, terrains de golf... Comme dans chaque station balnéaire, tout est prévu pour le confort, le plaisir et le bien-être des vacanciers !

Le Yelloh Village les Grands pins (5 étoiles) vous propose :

- un accès direct à l'océan (350m) sur une grande et belle plage de sable fin

- un bel espace aquatique chauffé « La Baïne » : lagon, rivière extérieure, bassins couverts avec balnéo, espace aqualudique et toboggans

- une piscine chauffée « Zen » réservée aux adultes

- un Spa dédié au bien-être, modelages, hammam, bain bouillonnant

- une école de surf sur place et 100 km de pistes cyclables au départ du camping

● Le Kayoc - Lacanau Océan

Le séjour comprend 4 repas menus à 20.50€, valable uniquement les midis avant 15h hors weekend et jours fériés.

Le restaurant Le Kayoc est situé au cœur de la station balnéaire de Lacanau-Océan en Gironde tout près de Bordeaux. Niché sur la dune, face à la mer, Le Kayoc vous propose une carte façon mer et terroir.

Restaurant Le Kayoc -

Vous y trouverez un large choix de poissons, fruits de mer, huîtres et produits du terroir du Sud-Ouest. Une carte alléchante où les produits du Sud-Ouest sont à l’honneur. Une cuisine simple de produits du marché délicatement élaborés. Petits calamars grillés à l’espagnole, Saint-Jacques, parillada de poisson…et les fameux plateaux de fruits de mer ! Mais aussi le magret de canard et sa sauce miel ou la salade landaise au magret fumé et gésiers confits…

Sans oublier tous les desserts faits maison !

● Evolution 2 - Lacanau Océan

Le séjour comprend la location de 2 paddles double pour une durée de 1h30 et de 4 VTC classiques pour une demi-journée

Le stand up paddle est à l’origine du surf moderne. Ce sont les rois polynésiens qui furent les premiers à prendre des vagues debout avec de grosses planches faites en bois et avec une pagaie. La balade ou la randonnée est la discipline la plus simple pour commencer le stand up paddle.

Testez le paddle -

Évolution 2 Lacanau vous propose également des locations de vélos, VTC, VTT, enfants et fatbike. Professionnels du vélo sportif, bénéficiez de conseils avisés et partez à la découverte de sentiers en forêt ou à l’océan.

● Lacanau Surf Club - Lacanau Océan

Le séjour comprend 2 cours de surf de 2h pour 2 personnes

Le Lacanau Surf Club est un monument du surf Français, car si Biarritz a été un point de chute des premiers surfeurs Californiens qui ont ainsi amené le surf et sa culture, Lacanau n’a pas été en reste, et le LSC est un des « agitateurs de la surf culture ».

C’est dans les années 60 qu’une bande de jeunes qui jouaient au volley sur la plage, Gisèle Bidon et Serge Roy, furent étonnés quand ils virent un jeune homme marcher vers l’océan avec une planche (22kgs !) sous le bras. Le contact entre les volleyeurs et le surfeur fut immédiat et spontané, ce surfeur s’appelle Paul Feletou. Avec d’autres jeunes, ils essayèrent de surfer avec cette planche et décidèrent à l’initiative de Serge Roy de créer le LACANAU SURF CLUB dont le siège social fut installé dans son commerce (Bureau de tabac).

Profitez d'un cours de surf -

Depuis 1968, le Lacanau Surf Club développe la pratique du surf et de ses disciplines dérivées, mais aussi la professionnalisation de l’encadrement qui accueille et vous forme à la pratique du surf.

De la séance d’initiation au cours de perfectionnement, accessibles à toutes et tous, l’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés d’État. Le club dispose d’un stock de 400 combinaisons et autant de planches, ce qui permet de trouver un matériel adapté à son gabarit et son niveau de pratique, du débutant au pratiquant régulier.

L’école de surf Française du LSC a élaboré le Jardin Des Vagues® dans les années 90’, un cours de surf pour les 5-8 ans, adapté en terme d’encadrement et ludique avant tout, aujourd’hui copié dans toute la France, mais jamais égalé !

● UCPA Bombannes – Carcans-Maubuisson

Le séjour comprend 4 accès Multi activités : Parcours Aventure, beach club, minigolf, Aquapark

En Gironde, à 60 km de Bordeaux, le village sportif UCPA de Bombannes est situé sur la commune de Carcans Maubuisson, à 12 km de Lacanau. Rénové en 2017, le village sportif est situé au bord du plus grand lac de France, au cœur d'un site naturel intact.

Le domaine de Bombannes offre la possibilité de pratiquer de très nombreuses activités sportives nautiques et terrestres. Également connu pour son spot de surf majeur et sauvage, le village sportif UCPA se trouve à seulement 4km de la plage, que les surfeurs rejoignent à vélo par les pistes cyclables.

Ausez vous à l'Aquapark -

Le parcours aventure de Bombannes comporte 10 parcours de durée et de difficulté différentes, soit plus de 100 ateliers pour vous éclater.

Sur la plage centrale du domaine, le beach club vous propose des canoës, pédalos avec toboggan, Stand Up Paddle et Big Stand Up paddle en location.

● Réserve Naturelle de l’Étang de Cousseau

Le séjour comprend 4 places pour une visite ( à déterminer en fonction de la date du séjour )

Un écosystème pour petits et grands à proximité immédiate de votre lieu de vacances : l’aventure passe par ici ! Véritable territoire protégé, la réserve naturelle nationale de l’étang de Cousseau vous offre, au fil des saisons, l’évolution de la faune et de la flore locales, la chance de visiter le patrimoine naturel médocain.

Reserve naturelle de Cousseau - Sepanso3

Caché par le cordon dunaire et la luxuriante forêt de Lacanau, entre les 2 grands étangs du Médoc de Carcans-Hourtin et Lacanau, le site propose de nombreuses visites encadrées. Bientôt, les vaches marines landaises, la tradition du gemmage et l’histoire de cette lande, à la fois calme et sauvage, n’auront plus de secrets pour vous !

● Robinson - Lacanau Océan

Le séjour comprend 4 places pour une balade de 3h à bord de la Pinasse, valable de mai à juin

Deux magnifiques pinasses, bateaux traditionnels typiques du littoral Gascon, vous attendent pour des excursions inoubliables, accessibles à tous, sur le lac de Lacanau. Les balades de Robinson vous invitent à la découverte du lac, son histoire, ses coins secrets et ses paysages de carte postale.

Les balades de Robinson vous accueillent en couple, en famille ou entre amis pour partager plaisir et convivialité, au coucher du soleil en dégustant un verre de vin ou pour célébrer de manière originale un événement festif tel qu’un enterrement de vie de célibataire !

Balade à bord de la Pinasse -

Le lac se découvre à différents moments de la journée et la lumière n’est jamais la même ! A bord des pinasses de Robinson, nous vous proposons une nouvelle façon de découvrir les secrets du lac de Lacanau. Des marins expérimentés vous feront partager leur passion de la faune (martin pêcheurs, hérons, cygnes) et de la flore du lac de Lacanau.

Vous pourrez y découvrir les petits villages, les conches, son canal, ses ports et ses magnifiques îles aux oiseaux aux plages sauvages et encore préservées. Vous pourrez y apprécier les bienfaits d ‘ une baignade en eau douce en toute sécurité pour petits et grands.

● Les marais de Saint-Vivien-de-Médoc

Le séjour comprend 4 pass pour la visite et dégustation au cœur des marais de Saint-Vivien-de-Médoc, offert par l’Office de Tourisme Médoc Atlantique, en collaboration avec la ferme Aquacole – Eau Médoc. A valoir tous les samedis d'avril en juin, septembre et octobre de 10h à 12h.

Depuis le port de Saint Vivien-de Médoc jusqu'à la ferme aquacole découvrez le marais du nord médoc autrement. Une balade au milieu des claires, lieu d'affinage des huîtres mais pas que ... C'est aussi un moment de partage chez le producteur. Et pour finir dégustation d'huîtres et coquillages.

Les huîtres Gigas Meduli -

La ferme Eau Médoc, implantée depuis 1989 sur d'anciens polders médocains, propose des produits issus de ses 17 ha de marais salés, dont les huîtres spéciales affinées en médoc, les Gigas Meduli.

Venez librement vous promener et découvrir des paysages estuariens singuliers et retrouvez nos produits toute l'année sur les marchés et chez nos partenaires. C'est à travers une visite guidée le long de son vieux port, que l'Office de Tourisme commente l'histoire incroyable des huîtres du médoc. Une balade au milieu des anciennes cabanes de pêcheurs, lieu atypique du Médoc. Puis rendez-vous au calme, dans un cadre idyllique où les secrets de l'affinage d'huître et l'élevage de gambas sont divulgués.

Cette balade au milieu des "claires" emmène le visiteur jusqu'au plus vaste estuaire d'Europe pour contempler une vue imprenable, un lieu magique pour les espèces avifaunes. Puis, un moment de partage et de convivialité autour d'une dégustation chez le producteur !

● Visite de la Basilique et des Villas

Soulac-sur-Mer connue pour sa basilique classée à l’UNESCO et son Village Ancien lui conférant l’appellation de « Ville aux 500 villas ». Ville côtière romaine, port fluvial anglais, sanctuaire religieux, ville étape sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, Soulac-sur-Mer trouve sa physionomie moderne au milieu du 19e siècle.

La Villa Soulacaise - DR : Medoc Atlantique

Découvrez et voyagez en famille à travers le temps et à travers l’histoire de Soulac grâce à ce circuit.

Pendant cette visite, le guide accompagnateur vous présentera la remarquable basilique Notre-Dame de la Fin des Terres, inscrite au Patrimoine Mondial par l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Pureté de l’art roman du XIIe siècle, elle est une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Puis, vous découvrirez le village ancien de Soulac-sur-Mer, jalonné par ses villas et doté d’un patrimoine prestigieux, préservé et valorisé au fil du temps.