Gagnez une semaine pour 4 personnes au domaine "Les Ormes" en Bretagne

France Bleu Cotentin et Les Ormes vous invitent pour un séjour d'une semaine en mobile-home confort dans un parc touristique de 200 hectares entre St Malo et le Mont St Michel. Piscines, aires de jeux et de nombreuses activités sont à votre disposition gratuitement sur le domaine.