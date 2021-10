Gagnez une soirée magique au Cabaret Le Rêve Bleu !

Montmartre a vu naître le cabaret. La revue du "Rêve Bleu", à Montval-sur-Loir, rend hommage au célèbre quartier parisien avec un spectacle de plus de deux heures mêlant magie, chansons françaises, humour et danse dans la plus pure tradition du Music-Hall.

Sur scène, près de onze artistes assurent le spectacle. Magie et mentalisme avec Mathieu Chesneau, duo transformiste avec les Loves and Strass, danse et chansons avec les Oh My Dolls.

Côté repas, le dîner est assuré par le traiteur castélorien Jérôme Peltier, qui mise sur les produits locaux.

Pour plus de détails, consultez le programme sur le site du cabaret "Le Rêve Bleu".

