Gagnez une soirée privilège pour le concert de Stephan Eicher au festival des Rendez-Vous Soniques

À l’occasion de sa première soirée de l’édition 2023 au parc des expositions de Saint-Lô, le festival les Rendez-Vous Soniques vous propose de retrouver une figure incontournable de la scène francophone, Stephan Eicher, artiste singulier et sensible.

Propulsé tout en haut des hit-parades avec son titre “Combien de temps” (1987), l’auteur-compositeur-interprète suisse Stephan Eicher est entré dans le cœur du public.

Stephan Eicher, c’est une carrière de quarante ans, diverses collaborations, plusieurs tubes dont “Déjeuner en paix” (Engelberg, 1991) ou encore « Pas d’amis », seize albums dont Homeless Songs (2019), un carton public et critique.

En octobre 2022, sort Ode, son dix-septième album. L’occasion pour lui de reprendre la route et de proposer un spectacle inédit, la nouveauté et la découverte.

Et Voilà ! Spectacle inédit de Stephan Eicher à retrouver aux RDVs Soniques - Annik Wetter

C’est une soirée favorisant confort et proximité qui vous attend puisque le festival propose uniquement des places assises.

Un concert qui affiche déjà complet depuis plusieurs semaines.

À l’occasion de son partenariat avec les Rendez-Vous Soniques, France Bleu Cotentin vous propose de remporter deux places assises avec cocktail dinatoire inclus pour le concert de Stephan Eicher au parc des expositions de Saint-Lô.

Alors, cela vous dit ? Tentez votre chance en jouant au P'têt Ben Quiz avec Lionel Robin et Eric Delor, de 11h à 12h, en appelant le 02 33 23 13 23 !

Pour en tout savoir sur le festival, rendez-vous ici

Modalités : 2 places pour Stéphan Eicher en concert au parc des expositions Saint-Lô : places assises + cocktail dinatoire. Valeur : 150 euros.