Gagnez une tablette Surface Go 2 grâce à "Ça colle aux basques"

Sur France Bleu Pays Basque, pour la semaine de rentrée de "Ça colle aux basques", vous allez pouvoir gagner l'objet high-tech du moment : une Surface Go 2. Elle fait le poids d'une tablette mais a la puissance d'un ordinateur. Elle est rapide, elle a un écran tactile de 10.5 pouces, elle possède aussi Windows 10 pro. En plus de la tablette, on vous offre aussi le clavier cover "bleu glacié" qui s'aimante et vous permet d'utiliser cette Surface Go 2 comme un ordinateur. Parfait pour le boulot comme pour faire vos recherches à la maison !

Ce très beau cadeau est offert par Hiricom'info à Espelette qui vend et répare vos ordinateurs depuis plus de 20 ans. Hiricom'info offre un service aux particuliers mais aussi professionnels en leur proposant un accompagnement.

Pour gagner la tablette, devenez le txapeldun !

A partir de 11 heures sur France Bleu Pays Basque, vous allez pouvoir jouer à "Ça colle aux basque". Votre objectif : donner un maximum de bonnes réponses en 60 secondes. Le candidat qui fera le meilleur score dans la semaine gagnera la Surface Go 2 ! Pour participer, inscrivez-vous par téléphone tous les matins dès 10h50 au 05 59 59 17 17, le numéro de France Bleu Pays Basque.