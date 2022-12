Gagnez une tablette tactile Lenovo en jouant sur France Bleu Périgord

Pour bien débuter cette année 2023, France Bleu Périgord vous offre une tablette tactile dans le jeu du Dordogne Poursuite. Tenter votre chance pour gagner la Tab Lenovo M10 FHD Plus (2ème génération) d'une valeur de 190€.

Avec cette tablette au design ultramoderne vous pourrez prendre des vidéos et des vidéos, surfer sur internet, et télécharger de nombreux jeux et applications

Une tablette ultrafine et design avec un écran de 10,3 poues. - Lenovo

Les points clés de la tablette M10 Lenovo

Ecran XL : 10,3" (26,1 cm)

10,3" (26,1 cm) Légère : 460g

460g Stockage XXL : 64 go - Autonomie standard (7h max.)

64 go - Autonomie standard (7h max.) Processeur : 8 coeurs (2,3 Ghz max) - Port USB type C 1

8 coeurs (2,3 Ghz max) - Port USB type C 1 Résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels

1920 x 1200 pixels Le + : Châssis métallique, écran couvrant 87% du produit et reconnaissance faciale

Circuit Bleu Côté Jeu Le Dordogne Poursuite

Une tablette équipée d'un appareil photo. - Lenovo

Pour gagner cette tablette tactile de 190€, c'est très simple : jouez avec France Bleu Périgord tous les jours du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2023 entre 11h et midi. Chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50…. donc tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire ! ! !

Et chaque jour, le meilleur candidat gagnera un casque audio Treiko.

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer et bonne chance !