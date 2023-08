Gagnez une TV Led grand écran sur France Bleu La Rochelle !

Gagnez une télé grand écran + un ballon de rugby France Bleu en cuir du 4 au 8 septembre au jeu " Objectif 5 points" avec David Morel ( Photo non contractuelle)

A partir du lundi 4 septembre 2023, chaque jour du lundi au vendredi de 11h à 12h, venez tenter votre chance à tous moments au jeu " Objectif 5 points".

Le principe du jeu est simple, appelez nous au 05.46.50.67.68 et si vous êtes sélectionné vous devrez répondre aux questions de David Morel durant 30 secondes maximum.

Si vous avez 5 bonnes réponses, vous gagnez 5 points et vous êtes alors sélectionné pour le tirage au sort du vendredi 8 septembre à 11h50.

Si vous avez 3 ou 4 bonnes réponses, donc 3 ou 4 points, vous devrez tenter la "question de rattrapage" pour gagner 2 points supplémentaires. Vous ferez alors partie du "Club des 5 points" et serez parmi les candidats participants au tirage au sort du vendredi pour gagner le téléviseur Led Hitachi grand écran.

ⓘ Publicité

Soutenez l'équipe de France de Rugby lors de la coupe du monde sur France Bleu La Rochelle . Et sur la TV grand écran à gagner du 4 au 8 septembre ! © Getty - @harry murphy

Alors pour vivre la coupe du monde de rugby à fond, et encourager les internationaux du Stade Rochelais, inscrivez vous au 05.46.50.67.68 et jouez entre 11h et 12h sur France Bleu La Rochelle. Bonne chance !