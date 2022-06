Gagnez vos 2 pass 5 jours au festival Cognac Blues Passions

Du 6 au 10 juillet, France Bleu vous invite à la 29ème édition du festival Cognac Blues Passions, à Cognac. Jouez et gagnez vos 2 pass 5 jours pour assister aux concerts de Larkin Poe et Rodrigo y Gabriela (le 6 juillet), Altered Five Blues Band et Ben Harper & the Innocent Criminals (le 7 juillet), Gérard Lanvin et Francis Cabrel (le 8 juillet), Lilly Wood & the Prick et Simple Minds (le 9 juillet), Marcus King et Liam Gallagher (le 10 juillet) qui sont les concerts sur la grande scène du festival. Votre pass vous donne également accès à tous les autres concerts de ce festival au sein du jardin public de Cognac.

Votre pass 5 jours

Remplissez ce formulaire et peut-être serez-vous l'un des gagnants des pass 2 personnes - 5 jours mis en jeu pour assister au festival Cognac Blues Passions. Vous pouvez participer à ce concours jusqu'au mardi 5 juillet 14h.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix