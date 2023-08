JEU - Gagnez vos 4 pass musées qui vous ouvre les portes de 345 musées français, allemands et suisses

Le pass musées c'est une carte qui vous donne accès à 345 musées, châteaux et jardins en France, Allemagne et Suisse. Vous pourrez également visiter plus de 1000 expositions temporaires.

Tous les sites accessibles sont sur le site museumspass.com .

France Bleu Elsass vous offre quatre pass pour profiter en famille des visites. Votre pass est valable un mois à partir de la première visite. Profitez-en en vacances pour visiter un maximum de lieux auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé !

Gagnez vos pass musées

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 23 juillet 2023 minuit.