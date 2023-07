Gagnez vos billets VIP pour le départ des étapes du Tour de France en Pays de Savoie

Vivez une expérience inoubliable en assistant en VIP au lancement d'une étape de cette célèbre course cycliste. Profitez de l'occasion pour observer les coulisses de l'événement, participer à une séance photo et faire des rencontres intéressantes. Plongez-vous dans l'atmosphère festive et détendue avant le début de la course grâce à France Bleu Pays de Savoie.

Nous offrons des places pour deux personnes pour les étapes suivantes :

Samedi 15 juillet : d’Annemasse à Morzine

Dimanche 16 juillet : de Les Gets à Saint-Gervais

Mardi 18 juillet : de Passy à Combloux (contre-la-montre individuel)

Mercredi 19 juillet : de Saint-Gervais à Courchevel

Jeudi 20 juillet : de Moutiers à Bourg-en-Bresse

N'hésitez pas, inscrivez-vous et tentez de remporter vos billets pour cette aventure unique. Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons

A vous de jouer, inscrivez-vous