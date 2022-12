Gagnez vos cadeaux de Noël avec le Téléféérique

Le téléféérique est de retour sur France Bleu Pays de Savoie et les lutins ont rempli les cabines de superbes cadeaux : des raquettes à neige conçues en Haute-Savoie, des montres connectées France Bleu, des drones France Bleu, des caméras sportives 360° France Bleu, des appareils à raclette et pierrade 4 personnes, des enceintes connectées avec assistant vocal, liseuse numérique, tablette numérique, téléviseur 4k, aspirateur robot et bien d’autres surprises !

Comment jouer ?

Appelez-nous en direct lorsque les animateurs donnent le coup d'envoi... Une fois à l'antenne, vous pourrez choisir entre deux destinations... la cabine choisie s'ouvrira et vous découvrirez votre cadeau !

Le bon plan pour gagner

Vous voulez avoir un coup d'avance sur les autres auditeurs ? Voici rien que pour vous les horaires des jeux... Ecoutez bien la radio pour ne pas louper le top départ ;-)

Du lundi 12 au vendredi 16/12 : on joue à 8h20 et 16h45

Samedi 17/12 à 8h20, 10h50 et 11h50

Dimanche 18/12 à 8h20

Du lundi 19 au vendredi 23/12 : encore plus de jeux ! Rendez-vous à 8h20, 9h20, 16h45 et 17h45

Samedi 24/12, c'est presque Noël à 8h20, 9h20, 9h40, 10h20 et 10h40 !

Dimanche 25/12, c'est le moment où jamais ! On joue à 8h20, 9h20 et 9h40.

Bonne chance à vous !