Gagnez vos cahiers de vacances : une saison au zoo

Les vacances, c'est tout un programme pour les petits ! Alors quoi de plus ludique et de sympathique que des activités de graphisme, de découverte du monde, de langage et de logique…avec leurs animaux préférés. Grâce à ces cahiers de vacances, spécial Maternelle de la petite à la grande section, et ses plus de 100 jeux et activités ludiques dans tous les domaines d'enseignement, les enfants apprendront tout en s'amusant, avec leurs animaux préférés de l'émission "Une saison au zoo".

Nouveau : un mémo pour retenir les notions essentielles dans chaque cahier.

La série "Une saison au zoo" est paru chez Larousse.

France Bleu Elsass vous offre vos cahiers de vacances

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeux ci-dessous avant le dimanche 3 juillet 2022 à minuit.