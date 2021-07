🎁 Gagnez vos chèques repas "plaisir des tables d'Ornans" dans les restaurants de la cité ! 🍽🥂

France Bleu Besançon vous offre chaque jour de cette semaine vos chĂšques d'une valeur de 80€, dont vous profiterez dans diffĂ©rents restaurants d'Ornans. L'Association Acc'OR a 60 ans cette annĂ©e, et nous mettons ensemble les petits plats dans les grands ! Vous n'aurez plus qu'Ă vous rĂ©galer...

L'Association des Commerçants fĂȘte ses 60 ans !

Cet Ă©tĂ©, l'Association des Commerçants d’Ornans fĂȘte ses 60 ans, toujours en pleine forme !

À cette occasion, elle organise un grand jeu durant tout l’étĂ© : rendez-vous chez les commerçants d’Ornans participant Ă l'opĂ©ration, et dĂ©couvrez les trois anachronismes sur une photo du centre ville d’Ornans des annĂ©es 1920 pour remporter des chĂšques cadeaux, voire une toile de Michel Faillenet.

L'exposition « Les commerces d’Ornans d’hier et d’aujourd’hui » – rĂ©alisĂ©e en partenariat avec le MusĂ©e du costume et des traditions Comtoises, et Pays d’Ornans Patrimoine – aura lieu du 17 au 27 AoĂ»t Ă la salle du Caveau, place Saint Vernier, et sera aussi l'occasion de voyager dans le temps, des commerces oubliĂ©s, figures et emblĂšmes du passĂ© et des mĂ©tiers disparus, jusqu'aux commerce d'aujourd'hui prĂ©figurant le centre ville d’Ornans des annĂ©es 2030


Une association de commerçants dynamique !

France Bleu Besançon, partenaire en mode restaurants !

Pour cĂ©lĂ©brer le commerce de proximitĂ© et les 60 ans de l'association, France Bleu Besançon vous offre chaque jour, entre 7h et 7h30, vos chĂšques repas d'une valeur de 80€ !

Le France, Lounge le 52, Le Chavot, Magasin CafĂ© Cantine l’Ilot, Le CanoĂ« CafĂ©, Chez Nanou et Milo, Le Chanet, ou encore l'Ully's KfĂ©, les restaurants d'Ornans vous accueillent pour un dĂ©jeuner ou un dĂźner Ă deux, dont vous n'aurez plus qu'Ă profiter !