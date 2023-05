Gagnez vos derniers pass pour le festival Papillons de Nuit sur France Bleu Cotentin 

Plutôt un jour, deux jours ou trois jours ?

Il faut dire que cette édition risque d'enflammer son million de spectateurs avec notamment BigFlo & Oli ou encore Adé le vendredi, Orelsan et Juliette Armanet le samedi mais aussi Soprano, Marc Lavoine et Claudio Capéo le dimanche !

ⓘ Publicité

La programmation 2023

Et psst... On vous dit ça mais les pass 2 et 3 jours sont épuisés alors c'est le moment de tenter votre (dernière) chance sur notre antenne...!

Pour participer, rien de plus simple : restez à l'écoute de France Bleu Cotentin !