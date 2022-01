🎁 Gagnez vos deux abonnements PREMIUM à LIBERTY GYM ! 💪😃🥇

Cette semaine, France Bleu Besançon vous offre vos abonnements Premium Liberty GYM en duo, pour un large choix d'activités, selon vos envies, auprÚs d'un personnel qualifié et certifié. De Baume-les-Dames aux Fins, Rioz, Vesoul, Dole, Luxeuil, Saint-Vit ou Pontarlier, 13 salles vous attendent !

Liberty GYM, c'est plus de 30 clubs franchisés, accessibles en toute liberté, 7j/7, 6h-23h, 365 jours/an

Liberty GYM en Franche-Comté

Liberty GYM a été créé en 2013, et compte aujourd'hui plus de 30 clubs franchisés en France, dont 13 en Franche-Comté, en attendant les ouvertures prochaines de Gray, Poligny ou Chalezeule !

Espace Cardio-training , musculation et cours collectifs

, Accompagnement et coaching individuel .

. Un large choix d'activités variées pour répondre aux attentes de chacun.

pour répondre aux attentes de chacun. Chaque club dispose d'un personnel qualifié et certifié pouvant ainsi répondre à toutes les exigences liées aux métiers de la remise en forme

Profitez du savoir-faire Liberty Gym, en duo, et tout prĂšs de chez vous ! - Dominique Parreaux

🎁 Pour gagner : Circuit Bleu CĂŽtĂ© Jeu, 11h-12h ! 🎁

Liberty GYM vous offre deux abonnements PREMIUM donnant un accÚs à toutes les activités en illimité.

Vous compterez parmi les adhérents durant toute cette année, et aurez le privilÚge de vous faire accompagner dans la réalisation de vos objectifs.

Il vous suffira simplement de vous rendre dans votre club Liberty GYM le plus proche afin d'activer vos badges... et en route pour votre remise en forme !

Liberty GYM : des salles dans toute la Franche-Comté

