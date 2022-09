France Bleu vous offre votre pack "Contrebandiers" comprenant vos 2 dossards et votre hébergement pour participer à cette nouvelle épreuve de trail running-VTT les 1er et 2 octobre de Saint-Lary à Boltaña.

Gagnez vos 2 dossards et vos 2 nuits d'hôtel pour la course ''Contrebandiers'' entre Saint-Lary et Boltaña

Les 1er et 2 octobre, le trail running - VTT "Contrebandiers" déroule son parcours entre les montagnes françaises et espagnoles de Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées) à Boltaña (Espagne). C'est la 1ère édition de cette nouvelle course pour laquelle France Bleu vous offre votre pack comprenant vos 2 dossards et l'hébergement 2 nuits en chambre double + petit-déjeuner pour 2 personnes pour participer à cette épreuve.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Le train running - VTT "Contrebandiers" en chiffres :

2 jours de compétition

175 kilomètres à parcourir

7 500 mètres de dénivelé

8 étapes

4 sections trail

4 sections de VTT

Les organisateurs Zora Zero Pirineos et le Club Saint-Lary Aure Athlétisme, font de cet événement transfrontalier une fête sportive pyrénéenne et honorent ainsi l'histoire des chemins empruntés par les contrebandiers, commerçants ou exilés des deux côtés de la frontière.