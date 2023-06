JEU - Gagnez vos entrées au parc d'attractions Funny World de Kappel-Graffenhausen en Allemagne

Le parc d’attractions Funny World de Kappel-Graffenhausen vous propose plus de 50 attractions, activités et jeux en extérieur et intérieur. Sur 40 000 m2, le Big Mountain Splash, le Flying Sombrero, les Tacots, le Bongo Bongo mais aussi les petits trains, les châteaux gonflables et les trampolines sont à votre disposition pour profiter au maximum de votre famille. Dans un cadre idyllique, le parc vous accueille toute l’année, peu importe la météo. En effet, la salle de jeux Tortuga Kinderland, de plus de 1700 m2 est chauffée ou climatisée.

Pour vous, vos enfants et votre famille, profitez d’une belle journée pour vous éclater.

Un petit creux ou une grosse faim ? Venez déguster les spécialités de notre restaurant El Torro. A la carte vous trouverez nos délicieux hamburgers, nos escalopes panés, nos saucisses de Thuringer... Pour les gourmands, nous vous proposons nos crêpes et gaufres faite maison.

