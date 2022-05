Gagnez vos entrées en famille au Parc du Petit Prince à Ungersheim

Au coeur de l'Alsace, entre Colmar et Mulhouse, venez vivre en famille une expérience inoubliable dans le premier parc aérien au monde. Retrouvez votre âme d’enfant grâce aux 34 attractions et animations inédites du Parc du Petit Prince à Ungersheim qui vous immergeront dans l’univers poétique du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry.

Manèges, montgolfière, tobbogans, aires de jeux, trampolines, découverte des jardins et des animaux apprivoisés du parc,ateliers pour les enfants, spectacle interactif "Interstice" où vous plongerez au coeur du livre, cinéma 3D, et même votre hébergement avec un hôtel de 40 chambres et des points de restauration,... tout pour passer une belle journée en famille.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Elsass vous offre vos entrées en famille au Parc du Petit Prince

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 29 mai 2022 à minuit.