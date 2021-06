Gagnez vos entrées pour Nigloland

Du 07 au 13 juin, jouez avec France Bleu Champagne Ardenne et remportez vos places pour Nigloland.

Nigloland parc d'attractions & hôtels

Nous l'attendions tous, la réouverture du parc Nigloland aura lieu ce samedi 12 juin!

Retrouvez Niglo & Niglotte, et venez passer une journée magique dans cet écrin de verdure situé au coeur de l'Aube.

Le Parc Nigloland c'est 4 univers époustouflants comprenant 40 attractions et spectacles ainsi que 8 restaurants thématiques, de quoi satisfaire toute la famille.

Krampus Expedition

Une nouvelle attractions de grande envergure fait son entrée au sein du parc: Krampus Expedition!

Montez à bord des embarcations, et dévalez les pentes des montagnes à grande vitesse. Cette aventure palpitante s'achève par un super splash dans les cascades géantes et fracassantes de Krampus Expedition. Un grand huit aquatique accessible dès le plus jeune âge.

Nigloland, 3ème meilleur parc d'attractions européen!

Écoutez France Bleu Champagne Ardenne , jouez et réagissez à nos émissions afin d'être sélectionné pour le grand tirage et remporter 4 entrées pour le parc Nigloland !

Le tirage aura lieu le dimanche 13 juin avant 12h!

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)