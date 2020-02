Gagnez vos entrées pour "Pilote de Guigne"

Foucherans, Tarcenay-Foucherans, France

Stanislas de la Bretèche, pilote de ligne volage, est obligé de vendre sa belle maison de campagne située près d'un aérodrome.

Sans le dire à Ariane, sa femme, il organise la vente avec l'aide de James, son fidèle et rusé domestique apiculteur. Malheureusement, il est dit de cette maison qu'elle porte malheur à cause de son puits. Ivan, un agent immobilier original, a trouvé deux acheteurs potentiels : une Diane très superstitieuse et Fidèle, son hypocondriaque de mari. Une hôtesse de l'air qui semble bien connaître Stanislas arrive sans prévenir. Tout ce petit monde est épié quotidiennement par Arlette Chombier, la voisine gaffeuse dont il est très difficile de se débarrasser.

Une pièce interprétée par la troupe théâtrale de Foucherans. - Dominique Parreaux

Avec des rôles bien équilibrés, la comédie ne connaît pas de temps mort, enchaîne les gags et réserve une fin inattendue.

Remportez vos 2 invitations pour la représentation de ce vendredi 21 février, 20h30, à la salle polyvalente de Foucherans (rue du Champ de Foire) en nous envoyant "Pilote de Guigne" (accompagné de vos coordonnées complètes, numéro de portable compris) en message privé sur notre page Facebook ! Et verdict ce jeudi matin.

Bonne chance !