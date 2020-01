Gagnez vos forfaits ski pour la station Larcenaire à Bussang

Bussang, France

La station de ski Larcenaire se trouve à 3 km du village de Bussang et est idéale pour les débutant en ski alpin et nordique mais aussi pour les grandes balades à raquette. A découvrir et à tester le stade de slalom pour tous les niveaux et surtout un tremplin de saut à ski d'initiation. Pour les familles, un jardin d'enfants accueille les plus petits.

4 Téléskis, débit horaire de 2570 skieurs

8 pistes : 1 noire, 1 rouge, 3 bleues, 3 vertes

42 canons à neige

Stade de slalom

Tremplin de saut à ski d'initiation

Jardin d'enfants équipé d'un fil neige (club piou-piou)

Sur place : Bar, salle hors-sac, restauraton rapide, location de skis, cours de ski ESF

