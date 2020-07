Gagnez vos invitations au Parc Astérix avec France Bleu Elsass

Le Parc Astérix ouvre ses portes le lundi 15 juin 2020. Le Parc sera accessible uniquement avec un billet daté ; les réservations seront ouvertes sur le site web du Parc à partir du mercredi 3 juin. Des procédures sanitaires exceptionnelles seront mises en place dans les attractions, hôtels, restaurants et boutiques en conformité avec les recommandations des autorités suite au passage en zone verte de la Région Hauts-de-France.

A vous les montagnes russes, petits trains, manèges pour tous les âges, spectacle de magie, de dauphins...

France Bleu Elsass vous offre deux lots de 4 entrées au Parc Astérix, valables pour la saison 2020. (attention, le trajet jusqu'à Paris et les à côtés sont à votre charge). Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 12 juillet 2020 à minuit.

Le parc Astérix

Réservation disponible à partir du 3 juin

Les visiteurs pourront réserver un billet daté à partir du 3 juin, depuis le site officiel du Parc Astérix www.parcasterix.fr. Pour ceux qui ont acheté préalablement leurs billets, il sera nécessaire de les échanger contre un nouveau billet daté depuis le site internet du Parc. Il n’y aura pas de vente de billets à l’entrée du Parc. La réservation des séjours sera également accessible sur le site internet avec une capacité adaptée aux mesures de distanciation.

Retrouvons le chemin du village Gaulois

• 38 attractions seront disponibles dont 21 attractions familiales, 7 attractions à sensations et 10 attractions pour les petits gaulois (fermeture des aires de jeux).

• Les spectacles à ciel ouvert : « Révérence » au théâtre de Poséidon et « Du Rififi dans la Basse-cour » au théâtre du Barde sont maintenus. Les deux spectacles en milieu clos « Gaulois - Romains : Le match » et « Chronos, magie et illusions » ainsi que le Défilé Gaulois et les animations de rues n’auront pas lieu afin de ne pas créer de regroupements de visiteurs.

Des mesures sanitaires exceptionnelles

Le Parc Astérix a repensé toute son organisation, afin de garantir la sécurité de ses visiteurs et de ses équipes :

• Plan de nettoyage et de désinfection sur l’ensemble du Parc Astérix

• Port du masque obligatoire dans les attractions et spectacles, et recommandé dans les allées

• Port du masque par le personnel au contact des visiteurs

• Distanciation physique de 1m et marquage au sol de 2,50 m dans les files d’attente

• Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique

• Modification des règles d’embarquement dans les attractions

• Plan du Parc disponible sur l’application mobile en version digitale

L’ensemble des mesures du protocole sanitaire a été développé en conformité avec les recommandations des autorités et suivant les annonces gouvernementales.

Le nouvel hôtel du Parc Astérix : Les quais de Lutèce

Le nouvel hôtel du Parc Les Quais de Lutèce est prêt à ouvrir ses portes le 14 juin, veille de l’ouverture du Parc, pour vous faire vivre un séjour en 50 avant JC ! Une immersion totale dans la bande dessinée grâce à des bâtiments d’époque plus vrais que nature qui viennent entourer une reconstitution de la Seine. Ce nouvel hôtel 4 étoiles au cœur du Parc Régional de l’Oise dispose de 150 chambres pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. L’hôtel 3 étoiles Les Trois Hiboux ouvrira également le 14 juin. L’hôtel La Cité Suspendue ouvrira à une date ultérieure.

La capacité des hôtels sera également limitée et des mesures sanitaires spécifiques seront mises en place pour garantir la sécurité des visiteurs et des équipes.

Horaires et tarifs

- Le Parc Astérix sera ouvert de 10h à 18h à partir du 15 juin 2020

- Pas de vente de billet en caisse à l’entrée du Parc