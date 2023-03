Gagnez vos invitations ciné concert "Le Concert Éphémère" CGR Châlons en Champagne

Ciné concert "Le Concert Éphémère" jeudi 16 mars 20h CGR Châlons en Champagne.

Concert avec Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye, filmé à la Salle Pleyel de Paris et diffusé en exclusivité dans 20 cinémas du Grand Est.

Entre poésie, humour et engagement, ces trois amis aux horizons artistiques différents se sont réunis le temps d'un album baptisé « Éphémère » et maintenant d’un concert immortalisé pour le cinéma.

ⓘ Publicité