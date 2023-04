Gagnez vos invitations Les Aigles des Remparts de Provins

GRANDE FRESQUE SUR L’ART DE LA FAUCONNERIE À CHEVAL !

Au Théâtre des Remparts de Provins , plongez au cœur du Moyen Age, à l’époque où la fauconnerie devint un véritable Art de vivre…

Ce spectacle enchanteur vous transporte dans l’univers de la fauconnerie, des steppes d’Asie centrale en passant par le Proche Orient jusqu’au Seigneurs féodaux. Vous découvrirez les fascinantes aptitudes de vol des oiseaux de proie.

ⓘ Publicité

Les Aigles des Remparts de Provins - Vol Libre

Emerveillez-vous devant la majesté des aigles, l’agilité des buses et des milans, la rapidité du faucon, l’élégance du serpentaire, le vol ouaté des chouettes et hiboux, et le vol plané des vautours…

Ce formidable ballet aérien de rapaces en vol libre, en harmonie avec nos chevaux, laissera aux petits et grands des souvenirs inoubliables.

Découverte de volières à l’issue du spectacle.

Philippe, sa fille Camille et les rapaces de Provins

Vol Libre Facebook

Vol Libre le site