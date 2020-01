Gagnez vos invitations pour applaudir Chantal LADESOU

Reims, France

Chantal LADESOU

Festival des Arts Burlesques 26/02/19 -Chantal Ladesou, humoriste sur la scène du Palais des Congrès © Maxppp - Frederic CHAMBERT

Chantal, c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio l’autodérision : C’est aussi et surtout une bête de scène qui brûle les planches dans les vaudevilles comme en One woman Show, alternant les succès, des "Amazones" à "Nelson" en passant par "Adieu je reste et en solo" "J’ai l’impression que je vous plais… Vraiment" ; qui a triomphé sur les scènes de France.

Surprenante, gaffeuse, Charmeuse, elle est chouchoutée- chahutée par Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis Avril 2010..

Dans son nouveau One Woman Show: "On the road again", Chantal Ladesou vient nous raconter ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel. Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c'est de soi que l'on se moque!

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations ! Are you ready ?