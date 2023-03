Gagnez vos invitations pour DRAGONBALL IN CONCERT avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 12 au dimanche 19 mars 2023 : vos invitations pour DRAGONBALL IN CONCERT le 24 mars 2023 au Zénith de Lille

Dragonball In Concert: Un ciné-concert évènement qui fait escale à Lille le 24 mars prochain au Zénith

DragonBall In ciné concert - Grigz Pix Photography

Depuis janvier 2023, DragonBall in Concert fait escale dans les plus grandes salles de spectacle de France avec une vingtaine de représentations. Le Sinfonia Pop Orchestra, accompagné d’un pop-band, interprète les musiques et chansons de légende de DragonBall, DragonBall Z et DragonBall Super.

Un ciné-concert inédit et déjà légendaire

DragonBall in Concert propose une expérience sonore et visuelle unique et éblouissante.

Sur scène, un orchestre symphonique complet sublime en live l’univers musical de DragonBall avec la présence exceptionnelle du chanteur Hiroki Takahashi, chanteur original DragonBall, qui interprète les célèbres titres de la saga. Projetées sur un écran géant de 20 m, les séquences cultes des animés d’Akira Toriyama font revivre aux spectateurs les célèbres tournois d’arts martiaux, les batailles, tout comme les séquences émotion. Une immersion de plus de 2h qui promet à toutes les générations de fans de grands moments de frissons à l’écoute des airs mythiques, et l’occasion de retrouver les personnages emblématiques des trois volets.

En 1988, DragonBall fait son apparition sur TF1 et devient le dessin animé phare du Club Dorothée. Saga intemporelle, DragonBall traverse les générations et compte des millions de fans à travers le monde. Le manga culte, décliné en séries d’animations, films, jeux vidéo et produits dérivés, continue de s’étendre avec la sortie en octobre prochain du film « DragonBall Super SUPER HERO »… trente ans plus tard, la DragonBall mania continue !

Du dimanche 12 au dimanche 19 mars 2023, jouez et gagnez vos invitations pour 2 personnes à DragonBall in Concert le vendredi 24 mars au Zénith de Lille à 20h en participant au tirage au sort.

