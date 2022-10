Gagnez vos invitations pour "Homo Sapiens" à la Comédie de Saint-Étienne le samedi 8 octobre à 20h

À quoi pouvait ressembler le premier clown de toute l’histoire de l’Humanité ? En quelle langue s’exprimait-il ? Avec quels gestes ? La protagoniste principale, l’artiste Caroline Obin également connue sous son nom de scène, Proserpine s'est posée toutes ses questions et a eu envie d'y répondre avec humour.

Dans ce spectacle qu’elle a imaginé et mis en scène, elle convoque pour nous « l’être clown » à son état primitif. C’est avant tout le désir de retrouver un langage « premier » dans sa dimension la plus pure et sans doute la plus irrésistible, qui anime la metteuse en scène.

Une troupe de sept artistes, sept clowns inspirés par une force poétique, sauvage et drôle. À la fois monstrueuse et attachante, cette troupe fait rejaillir pour nous les premières étincelles, celles d’où naquirent assurément les premiers éclats de rire.

Après le succès rencontré la saison dernière, Homo Sapiens fait à nouveau escale à La Comédie pour notre plus grand plaisir !

À voir en famille à partir de 12 ans.

Remplissez le formulaire suivant et sélectionnez vous pour gagner vos invitations

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Bonne chance à tous !