Gagnez vos places pour la comédie: "Duels à Davidéjonatown"

Duels à Davidéjonatown

"Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, doivent choisir leur nouveau shérif en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons pacifique et sensible, apprend qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition… alors qu’il ne sait même pas se servir d’un revolver. Billy en sortira-t-il vivant ? Deviendra-t-il le shérif de Davidéjonatown et épousera-t-il enfin celle qu’il aime secrètement depuis sa tendre enfance, Jane, la pute du saloon ? Suspense et boule de gomme..."

Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevaller, Artus se met en scène lui même et libère son humour piquant, absurde et décalé dans un western vraiment à l'ouest. Une version complètement loufoque et explosif qui repousses les limites du théâtre et de la bienséance. Amateurs de bluettes s'abstenir!

