Gagnez vos invitations pour la soirée "les vendredis de l'Histoire" du vendredi 13 mai, au Rocher Mistral !

Participez à notre tirage en sort en ligne, vous inscrivant ci-dessous, pour tenter de gagner vos invitations pour 2 personnes pour la soirée "les vendredis de l'Histoire", le vendredi 13 mai 2002, au Rocher-Mistral, véritable parc d'attractions consacré à la Provence, à son histoire, sa culture et son patrimoine

Inscrivez-vous !

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Qu'est ce que l'on gagne ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Journaliste et présentateur emblématique de l’émission Faites entrer l’accusé sur France 2, Christophe Hondelatte s’est illustré comme un conteur captivant. Pour Rocher Mistral, il vous plongera dans la vie et l’œuvre du plus grand écrivain provençal : Frédéric Mistral.

17h : Accès au nouveau spectacle des cascadeurs A double tranchant,

Accès au marché Provençal, l’Auberge et la Guinguette de Marius de 19h à 21h,

18h : Christophe Hondelatte raconte "Frédéric Mistral",

19h30 : Les Lettres de mon moulin, pièce de théâtre sur la scène du marché provençal,

20h : La Romance de la Saint Jean, spectacle de danse traditionnelle sur la scène du marché provençal,

21h45: Les fééries des Jardins Le Nôtre spectacle son et lumière, cascades et danses. Une immersion majestueuse dans le siècle de Louis XIV.

Vous avez jusqu'à mercredi 11 mai, 23H59 pour vous inscrire...Bonne chance !