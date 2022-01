Gagnez vos invitations pour le concert de Carla BRUNI le jeudi 20 janvier à 20h à Caluire au Radiant-Bellevue.

Ce concert de CARLA BRUNI, était prévu le jeudi 7 octobre 2021 et a été reporté au jeudi 20 janvier 2022.

Carla Bruni est de retour avec de nouvelles chansons originales, réalisées par le dynamique et sensible Albin de la Simone. Cet opus qu’elle a intégralement écrit lui ressemble et lui colle à la peau. C'est un album éponyme qu’on pourrait définir en trois termes : Élégance, Charme et Musicalité. Carla Bruni a collaboré pour les compositions avec Julien Clerc, Michel Amsellem ou encore Calogero et elle réussit la prouesse de rester fidèle à elle-même, tout en se réinventant. Des textes à la douce poésie, un timbre doux et caressant, une écriture musicale et des arrangements raffinés à l’esprit folk. Elle a toujours ce petit “quelque chose” dans la voix qui la rend irrésistible et qui fait d'elle une séductrice simple auprès de ceux qui aiment l'écouter.

Elle se produira donc ce jeudi 20 janvier à 20h au Radiant-Bellevue de Caluire.

