Gagnez vos invitations pour le concert de Julien Clerc

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places pour le concert de Julien Clerc le retour des jours heureux ! Nouvel album et concerts...

Artiste engagé et récompensé à de multiples reprises, Julien Clerc bénéficie toujours du même engouement notamment auprès du public féminin. Son parcours musical est jalonné de succès avec des titres devenus cultes comme Femmes, je vous aime ou ma Préférence.

Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, Julien Clerc est de retour avec « Terrien », son nouvel album studio, le 26ème, il se lance dans une nouvelle tournée avec ses musiciens et son vaste choix de titres récents et d’incontournables. Pour celle ou celui qui aime les belles musiques et les textes qui sonnent bien, il fait partie de ces artistes à voir au moins une fois dans sa vie !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Pour participer à nos jeux un seul numéro à retenir:

0 809 400 500 (service gratuit+ prix appel)