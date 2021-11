Gagnez vos invitations pour le spectacle de BOODER

Figure charismatique de l'humour français, du cinéma à la télévision en passant par le théâtre, Booder est une Tête... d'affiche.

Après le succès ses rôles au cinéma dans " Neuilly sa mère " et " beur sur la ville " et après le carton de sa pièce de théâtre " la grande évasion ", Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir.. Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d'origine, tout y passe.

Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de beaux gosses .

France Bleu Champagne-Ardenne vous offre vos places pour le spectacle de BOODER.

