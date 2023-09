Gagnez vos invitations pour le spectacle de Dani Lary le 14 octobre 2023 au Colisée de Lens

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

ⓘ Publicité

Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

loading

Gagnez vos invitation pour le spectacle "Barok Show " de Dani Lary le 14 octobre au Colisée de Lens à partir de 20h

Dani Lary le roi des magiciens français

Une spectacle de Magie et d'illusion : plongez dans un univers baroque où Dani Lary vous fera voyager à travers 15 tableaux magiques. Le Roi de l'illusion déploie sur scène des tours de mentaliste, de grandes illusions, mais aussi huit numéros incluant la participation du public.

Dani Lary © Radio France - Dani Lary

Surdoué de la magie, véritable artisan du rêve, Dani Lary est aujourd’hui le seul et unique illusionniste au monde à avoir créé la première comédie magicale.

Dani Lary est né à Oran, en Algérie. Sa famille s’installe ensuite à Romans-sur-Isère, charmante cité de la Drôme. Son père, fabricant de meubles, lui transmet le goût du travail du bois. Très tôt, il se constitue un atelier et fabrique ses jouets lui-même. C’est à l’âge de 8 ans qu’il contracte la passion de la magie en voyant le magicien Schmoll faire un numéro incroyable avec des bouts de papier.

A partir de cet instant, devenir magicien sera une obsession.

Dani Lary fait ses premières armes à 18 ans dans un café-théâtre de Romans. Très vite, il ressent le besoin de sillonner les routes. Les débuts sont difficiles, mais il y croit, et sa persévérance va être récompensée. En 1985, il est lauréat du Prix du Congrès des Magiciens qui lui permet d’être engagé sur une croisière de luxe où il anime les soirées des passagers.

Cette croisière enchantée lui apporte des rencontres qui changeront le cours de sa vie, comme Pascal Sevran qui lui offrira de faire sa première partie au Casino de Paris. Vite remarqué, il sera invité au “Monte Carlo Magic Stars” à Monaco où il recevra la Baguette d’Argent qui lui ouvrira les portes de tournées internationales et de galas. Sa carrière est lancée !

Dani Lary © Radio France - Dani Lary

Sa rencontre en 1998 avec Patrick Sébastien et sa participation à l’émission du « Plus Grand Cabaret du Monde » vont définitivement asseoir sa notoriété en France. Pendant près de 20 ans, il clôturera son émission mensuelle avec la lourde tâche d’inventer une nouvelle illusion pour chaque final. Pour lui, c’est un bonheur immuable d’offrir du rêve et de l’enchantement à des millions de téléspectateurs.

En 2004, il est nommé parrain d’un concours de magie qui porte son nom, Les Larys d’Or.

La consécration ultime pour Dani Lary, a été de voir les lettres de son nom briller en rouge sur les néons de la célèbre façade de L’Olympia. Une promesse qu’il avait faite à son papa aujourd’hui décédé et qui s’est réalisée le 26 février 2011.

UN MAGICIEN HORS NORME

Dani Lary fait voler des pianos, léviter, disparaître et réapparaître des êtres ou des objets à la vitesse de l’éclair. C’est ce qui rend ses tours si impressionnants. Il est le seul en Europe à créer absolument tous ses tours. Il peut se vanter aujourd’hui d’avoir fabriqué plus de 300 illusions et tours de magie.

Au Japon, en Indonésie, en Russie, en Allemagne, au Liban ou dans les Emirats Arabes, il est reconnu comme l’un des plus prestigieux illusionnistes au monde. Dani Lary magicien

De grands noms français comme Johnny Hallyday ou Kamel Ouali, pour sa comédie musicale Dracula, ont fait appel à lui pour réaliser des effets spéciaux à intégrer à leurs shows. Le cinéma aussi connaît sa renommée. Claude Chabrol lui a confié la réalisation de certains effets spéciaux de La Fille coupée en deux en 2007. Et Dani Lary a fait ses premiers pas de comédien en 2011, dans son propre rôle, au côté de Béatrice Dalle dans le film de Gaël Morel Notre Paradis.

Aux Etats-Unis, les illusionnistes les plus réputés tels que le célèbre duo Siegfried & Roy, lui achètent régulièrement de nouvelles illusions qu’ils produisent ensuite à Las Vegas et sur tout le territoire américain.

Deux associations l'institut Curie et PREVART seront 100% bénéficiaires, afin de financer l'achat d’un appareil nécessaire à mesurer la composition corporelle des patients (6300€) et des équipements sportifs pour le bien être (2000 €).

Pour gagner vos invitations, participez au tirage au sort