Gagnez vos places pour le spectacle de Kev Adams

Épernay, France

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout 9.

8 ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année il part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable histoire.

6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !

Spectacle de Kev Adams 2012 © Maxppp - PHOTOPQR/LE REPUBLICAIN LORRAIN

L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien.

Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.

Le compte à rebours est lancé !

Du 25 au 29 novembre 2019, jouez avec nous dès 16h, et repartez avec vos billets pour applaudir Kev Adams le 12 décembre au Millesium d'Epernay.

