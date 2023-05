Gagnez vos invitations pour le spectacle "Comme à la maison" de Philippe Lellouche.

Frère du comédien Gilles Lellouche, Philippe Lellouche débute sa carrière en tant que journaliste et entre à France Inter pour animer une émission humoristique. On le retrouve pour un premier rôle pour le petit écran dans un épisode d'Une femme d'honneur puis il poursuit sa carrière de comédien avec plusieurs petits rôles au cinéma (Michel Vaillant, Narco, Camping 2 ...)

Parallèlement Philippe Lellouche découvre les planches du théâtre et monte un premier one man show, puis une pièce "Le jeu de la vérité" qui remporte un énorme succès et une nomination au Molière.

Philippe Lellouche sur scène "Le Tourbillon"

Aujourd'hui on retrouve Philippe Lellouche au théâtre avec un tout nouveau one man show en rodage à Reims "Comme à la maison" les 16 & 17 mai au Royal Comedy Club à Reims.

Dans ce nouveau spectacle, Philippe Lellouche fait preuve de beaucoup de sincérité, d'humour et de bienveillance.

Un one man show à découvrir, prochainement, en tournée dans toute la France .

Gagnez vos invitations pour le tout nouveau one man show de Philippe Lellouche "Comme à la maison" mardi 16 et mercredi 17 mai, 20 heures au Royal Comedy Club .

Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et jouez au 03 26 48 2000 (prix d'un appel local).