Gagnez vos invitations VIP pour la comédie musicale "Je vais t'aimer" au Mans

"Je vais t'aimer" sera l'événement musical de l'année 2021 ! La comédie musicale avec les plus grandes chansons de Michel Sardou vient d'annoncer les premières dates de sa tournée et d'ouvrir la billetterie de ses représentations. La troupe passera par la salle Antarès du Mans le samedi 19 février 2022.

Un "Mamma Mia" à la française

Le spectacle, en partenariat avec France Bleu, raconte les parcours de vie de jeunes français sur 40 ans, des années 60 au début des années 2000 : leurs amours leurs bonheurs ou désillusions.

Des destins croisés qui vous emmèneront du port du Havre à New York, à Paris ou Marrakech, dans un parcours illustré par les tubes de Michel Sardou, avec une mise en scène à l'américaine. Le chanteur a lui-même validé le projet.

