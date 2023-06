Gagnez vos invitations VIP pour le concert des "Talents Hauts" au Pacbo à Orchies avec le Club des auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 11 au dimanche 18 juin 2023 gagnez vos invitations VIP (avec le cocktail dînatoire) pour deux personnes pour la finale "Talents Hauts.

ⓘ Publicité

loading

Qui sera le premier "Talents Hauts" de France Bleu Nord et France Bleu Picardie?

Du dimanche 28 mai au dimanche 4 juin 2023, si vous êtes membre du Club des Auditeurs de France Bleu Nord, participez au tirage au sort et vos invitations VIP avec cocktail dînatoire pour deux personnes pour la finale de "Talents Hauts" le 19 juin au Pacbo d'Orchies.

TROIS VAGUES - LA DRACHE (Clip Officiel)

"Talents Hauts" est le concours des nouveaux talents de France Bleu Nord et de France Bleu Picardie parainé par le groupe "Trois Vagues".

10 groupes de la région des Hauts-de-France ont été sélectionné par les équipes de France Bleu Nord et de France Bleu Picardie parmi la quarantaine de dossiers reçus.

Vous avez élu STANOFF, ZEBRE, LISE PERLEAU et ROMAIN WATSON.

À lire aussi Talents Hauts : les noms des quatre finalistes du concours de la révélation musicale des Hauts-de-France

Les 4 finalistes se retrouveront pour une belle soirée le 19 juin prochain au Pacbo à Orchies dans le Nord. Après les prestations de chacun, un jury désignera le premier "Talents Hauts". Le groupe "Trois Vagues" nous proposera quelques-uns de leur titres en live.

Pour gagner l'une des nombreuses invitations pour deux personnes avec cocktail dinatoire, participez au tirage au sort.