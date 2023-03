Gagnez vos invitations VIP pour Simple Minds en concert privé "Show Must Go Home" à Tourcoing

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort. Grâce à cette carte, que vous pouvez gagner chaque jour à 8h45, 10h45 et 16h30 en écoutant France Bleu Nord, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région ! Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne : Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires. A gagner du dimanche 19 mars au dimanche 26 mars 2023 votre soirée VIP à Tourcoing pour assister au concert exceptionnel et acoustique de SIMPLE MINDS avec SHOW MUST GO HOME le 30 mars prochain

ⓘ Publicité

Simple Minds en concert acoustique à Tourcoing

Simple Minds - Don't You (Forget About Me) (Radio 2 In Concert)

SIMPLE MINDS, le plus célèbre des groupes écossais, vient de fêter ses 40 ans d'existence à Tourcoing dans un endroit atypique.

Après une tournée européenne à guichet fermé, ce groupe mythique, avec plus de 40 millions d'albums vendus dans le monde, à un Show Must Go Home le 30 mars prochain.

Jim Kerr et Charlie Burchill, accompagnés d'un clavier, d'un batteur et d'une choriste, interpréterons leurs tubes mondiaux tels que : Don't you, Alive and kicking, Someone somewhere, …

Vous n'aurez jamais été aussi pres du groupe! Vous assisterez au concert et vous pourrez même vous restaurez sur place.

Show Must Go home

Du dimanche 5 au dimanche 12 mars, vous avez le choix pour jouer! Du dimanche 19 mars au dimanche 26 mars 2023 gagnez votre soirée VIP à Tourcoing pour assister au concert exceptionnel et acoustique de SIMPLE MINDS avec SHOW MUST GO HOME le 30 mars prochain