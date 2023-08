Gagnez vos mangas pour cet été en jouant avec France Bleu Champagne-Ardenne !

Les livres sont une parenthèse enchantée et un moment de détente dans des vies toujours plus trépidantes et rythmées. L'été est le meilleur moyen pour "déconnecter" et découvrir de fabuleux auteurs.

Jusqu'au mercredi 9 août, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de gagner un lot de 4 mangas, ces fameux BD asiatiques qu'on lit de droite à gauche et qui connaissent un succès grandissant depuis de nombreuses année.

Le lot de mangas à gagner sur France Bleu Champagne-Ardenne © Radio France

Comment participer ?

Pour cela, remplissez le formulaire ci-dessous !

Le tirage du gagnant du lot aura lieu mercredi 9 août.

Le gagnant sera recontacté dans la foulée.

Bonne chance à tous, et surtout, passez un bel été !