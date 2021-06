🍀 Gagnez vos montres LIP Dauphine France Bleu Besançon 🍀

À l'occasion des "24 Heures du Temps" – sur une idĂ©e originale de France Bleu Besançon – dont la 7Ăšme Ă©dition aura lieu ces samedi 19 et dimanche 20 Juin 2021 au coeur de la cour du Palais Granvelle et Ă l'ENSMM Temis, France Bleu Besançon vous offre votre montre LIP Dauphine collector !

@24hdutemps

"Les 24 Heures du Temps" se déroulent cette année les 19 et 20 juin. Un week-end pour comprendre l'horlogerie et ses déclinaisons, partager une passion, ou tout savoir des enjeux de l'époque comme d'aujourd'hui.

VĂ©ritable ADN de Franche-ComtĂ©, l'horlogerie est aussi une Ă©conomie et un savoir-faire Ă l'origine de multiples compĂ©tences des plus contemporaines. France Bleu Besançon est une nouvelle fois prĂ©sente au cƓur de l'Ă©vĂ©nement qu'elle a elle-mĂȘme initiĂ© il y a 7 ans.

La LIP Dauphine aux couleurs France Bleu

Tentez votre chance !

Jouez au Kezako tous les jours sur France Bleu Besançon de 11h à 12h, ou inscrivez-vous sur le formulaire ci-dessous, pour tenter de décrocher l'une des montres LIP Dauphine, la mythique en série limitée France Bleu !

Jouez jusqu'au vendredi 18 juin 2021 en remplissant le formulaire ci-dessous. Bonne chance !